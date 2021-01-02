متحدث الوزراء : غرامة الكمامة لن تطبق على المواطنين الذين يسيرون فى الشوارع

جدة - نرمين السيد - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل القرارات التى تم اتخاذها بشأن التصدى لانتشار فيروس كورونا تم تطبيقها منذ يوم صدورها، مشيرا إلى أنه بدءًا من الغد فقط سيتم تطبيق والتحصيل الفورى لغرامة عدم ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة.





وأضاف سعد فى مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت مع الإعلامية رانيا هاشم الذى يعرض على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن أى مواطن غير مرتدى للكمامة فى الأماكن المغلقة مثل البنوك والسينمات وغيرها سيتم ضبطه، مشيرا إلى أن غرامة الكمامة لن تطبق على المواطنين الذين يسيرون فى الشوارع. وذكر أن من تُطبق عليه الغرامة هو من يستقل المواصلات بينما من يمشى فى الشارع فلن تطبق عليه الغرامة، مشيرا إلى أن هناك حملات تفتيشية تستهدف المولات التجارية، وستكون هناك غرامات على المواطن وعقوبات على المولات نفسها التى لا تلزم المواطنين بارتداء الكمامة أثناء دخولهم.

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