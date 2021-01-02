جدة - نرمين السيد - وقال الأب اليشع فى بيان له "أحبائى فى المسيح.. واحد نصاب عامل صفحة باسمى وبيبعت منها طلبات صداقة.. محدش يقبله لو سمحتم لأنه بينتحل شخصيتى وممكن يطلب أى شيء باسمى". ونشر الأب اليشع الراهب بدير الأنبا بولا، فى بيانه، صورة للبروفايل المزور باسمه على موقع "فيس بوك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر راهب بدير الأنبا بولا يحذر من حساب مزور باسمه على فيسبوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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