حالته حرجة.. الباز يكشف إصابة صفوت الشريف بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال "الباز" خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الحالة الصحية لصفوت الشريف "حرجة"، متابعًا : "ربنا يشفيه". ولفت الباز، إلى أنه هناك تراخى كبير من المواطنين فى إتباع الإجراءات الاحترازية فى مواجهة جائحة كورونا، متابعًا : "الشعب المصرى يأخذ "صفر كبير" فى الإلتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى".



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