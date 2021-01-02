”التعليم العالى”: نتوقع انحصار أعداد الإصابات بكورونا منتصف فبراير 

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن هناك ارتفاع للأعداد ووارد أن يزيد خلال شهر يناير، كما نأمل أن ينحسر فى منتصف أو نهاية فبراير بشرط التزام المواطنين، مؤكدا أن الزيادة والانحسار مبنى على تصرفات المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، :" الدراسة مهمة في حياة كل مواطن، والتعليم والمدارس عمود أساسى لأى أمة، وعندما يوجه الرئيس بتأجيل الامتحانات ولا يكون هناك طلاب بالمدارس والجامعات، فهناك خطاب واضح بأن هناك زيادة في عدد المصابين".

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أن أجهزة التنفس الصناعى متوفرة، وتم حل كل المشكلات المتعلقة بالأكسجين، لافتا إلى أن هيئة الشراء المصرية كانت تقوم بكل المفاوضات لتوفير الأجهزة استعدادا للموجة الثانية من فيروس كورونا.

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