الرئيس السيسي يبحث هاتفياً مع رئيس المجلس الانتقال السوداني الملفات الإقليمية

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسى هاتفيًا مع رئيس المجلس الانتقالى السودانى التعاون الثنائى بين مصر والسودان، وتطورات الملفات الإقليمية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول جوانب التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين، وكذلك تطورات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل فى هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وعبر الرئيس خلال الاتصال عن التهنئة للسودان الشقيق حكومة وشعبًا بمناسبة عيد الاستقلال مؤكدًا دعم مصر الكامل للسودان فى كافة المجالات انطلاقًا من الارتباط الوثيق للأمن القومى المصرى والسودانى، والروابط التاريخية التى تجمع شعبى وادى النيل.

من جانبه، ثمّن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان التقارب الشعبى والحكومى المتأصل بين مصر والسودان، وبالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، مشيدًا فى هذا الصدد بالدعم المصرى غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.