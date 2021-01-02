تعرف على الوصية الأخيرة للراحل وحيد حامد

كشف الإعلامى محمد الباز، عن الوصية الأخيرة للكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، وذلك بعرض مداخلة هاتفية فى حلقة سابقة، ببرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار".

وقال وحيد حامد، خلال المداخلة السابقة: "أعتقد أن أعمالى وصلت للناس لأنها من الناس، لأنى مكذبتش وكنت أمين فى النقل حتى نقل القصة الواقعية، وكنت ضد الفساد واللصوص بكل أشكالهم، وأوصى الشعب المصرى بالعمل من أجل الوطن ".

وتابع: "الإخوان بينشروا فكرا فاسدا وأنصح المصريين بأنهم ياخدوا الدين من مصادر حقيقية وميسمعوش كلام المصاطب، وأنا ضد الناس المتأسلمين، ناس ملهمش فى الدين وبيكلمونا فى الدين، مسألة حقيرة جدا، وهم أصلا مش رجال دين ولا لهم علاقة بالدين وداخلين الدين تجارة، الناس تسمع لهم ليه".