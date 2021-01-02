تفاصيل وشروط قرض البنك الأهلي لجميع الموظفين بالدولة والذي يصل إلى 2 مليون جنية وبورقة من شغلك

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف تفاصيل قرض البنك الأهلي الذي يصل إلى 2 مليون جنيه، لجميع المظفين العاملين بالدولة، كما أعلن البنك عن مشاركته في مبادرة ما يغلاش عليك، والتي قامت الحكومة المصرية بالإعلان عنها منذ يوليو الماضي، وشارك البنك الأهلي في المبادرة باعتباره أحد أكبر البنوك في مصر، كما أعلن البنك عن خفض الفائدة بنسبة 1% على القروض، وإلغاء المصاريف الإدارية على كافة القروض خلال فترة المبادرة.

تفاصيل وشروط قرض البنك الأهلي لجميع الموظفين بالدولة والذي يصل إلى 2 مليون جنية

ويقدم البنك الأهلي قروض للموظفين العاملين بالجهات الحكومية وهيئات قطاع الأعمال، وذلك بقيمة تصل إلى 2 مليون جنيه وفي حالة تحويل الراتب أو القسط إلى البنك تصل فترة السداد إلى 10 سنوات.

ونقدم لمتابعينا تفاصيل قرض البنك الأهلي المصري الشخصي لموظفي الدولة.

أولاً| شروط القرض والمستندات المطلوبة

1- خطاب رسمي من محل العمل بالراتب وتاريخ التعيين.

2- يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 1000 جنيه.

3- تعهد مكتوب من جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط إلى البنك وحتى انتهاء السداد.

4- صورة بطاقة الرقم القومي.

5- أن لا يقل العمر عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

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ثانياً| الفائدة على قرض موظفي الدولة من البنك الأهلي بعد خصم 1%

1- 15% متناقصة حال تحويل الراتب.

2- 15.5% متناقصة حال تحويل القسط إلى البنك

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