انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 2-1-2020.. وسعر الجرام يواصل الصعود والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تزايدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت خلال بداية التعاملات وذلك بالمقارنة بما كانت عليه خلال تعاملات يوم أمس الجمعة وتعاملات نهاية الأسبوع الماضي، وهذا بحسب ما أكدته بعض المصادر المسؤولة داخل شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة خلال تصريحات صحفية صباح اليوم السبت.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 2-1-2020

أكد السيد “نادي نجيب” سكرتير عام شعبة تجار الذهب داخل الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن أسعار جرام الذهب قد شهدت ارتفاع يصل لنحو 4 جنيهات مع بداية التعاملات صباح اليوم السبت، وهذا يرجع إلى العديد من العوامل على رأسها ارتفاع سعر الذهب على المستوى العالمي والذي بالضرورة يؤثر على سعر الذهب داخل النطاق المحلي.

وقد جاءت أسعار الذهب مع نهاية التعاملات اليوم السبت على النحو التالي:

سعر جرام الذهب من عيار 21 قد وصل إلى نحو 827 جنيه مصري.

سعر جرام الذهب من عيار 18 قد سجل صباح اليوم السبت نحو 709 جنيه مصري.

سعر جرام الذهب من عيار 24 قد وصل صباح اليوم السبت إلى نحو 945 جنيه مصري.

وهذا في الوقت الذي وصل فيه سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6615 جنيه.

أسعار الذهب في السوق العالمي اليوم

كشفت بعض وكالات الأنباء عن انتهاء جلسات تداول سعر الذهب في أول أيام العام الجديد يوم الأمس 1 يناير 2021 بشكل مرتفع للغاية، حيث صعد الذهب ليصل سعر الأوقية إلى نحو 1898.6 دولار للأوقية وهذا في بداية الجلسة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج الإخبارية.

ويذكر بأن يوم السبت والأحد يكونا إجازة رسمية في العديد من البورصات العالمية، وحتى الآن لا توجد أي توقعات حول الأسعار التي سيتم تداول الذهب في داخل هذه البورصات مع بداية يوم الاثنين المقبل.