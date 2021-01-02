انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان عاجل من النيابة العامة حول نفاذ الأكسجين من مستشفى زفتى العام ووفاة مريضين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت النيابة العامة بياناً منذ قليل حول نفاذ الأكسجين من مستشفى زفتى العام، وأشارت النيابة إلى تلقيها بلاغ أمس يوم 1 يناير حول نفاذ الأكسجين بالمستشفى نتيجة الإهمال بإدارة المستشفى، ووفاة مريض آخر ولكن لم يتم التبليغ عنه، وأكدت النيابة العامة على إجرائها لتحقيقات موسعة حول الواقعة.

نفاذ الأكسجين من مستشفى زفتى العام ووفاة مريضين

كما قررت النيابة تشكيل لجنة من المديرية الصحية بالغربية من أجل حصر المرضى بالمستشفى ومعرفة سبب دخولهم ومدى الإجراءات التي تم اتخاذها معهموعدد المتوفين وبيان أسباب الوفاه، وهل الواقعة تمت عن إهمال أو عن عمد وبيان المتسبب، كما طالبت النيابة بتحريات البحث الجنائي واستدعاء ذوي المتوفين.

ويذكر أن قام نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي بتداول فيديو حول نفاذ الأكسجين من مستشفى زفتى العام بقسم العناية المركزة والقسم الداخلي مما أدى إلى مريضين مصابين بفيروس كورونا، وظهر في الفيديو فتاة وهي تصرخ بعد وفاة والدتها وتصوير مرضى آخرين يصارعون الموت.

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حيث أن مريض فيروس كورونا قد يصل إلى مرحلة يحتاج فيها إلى الأكسجين، وذلك حال عدم التدخل سريعاً بعد ظهور أعراض الفيروس، وعلاج الحالة المصابة.

وفي أغلب القرى المصرية الآن هناك مبادرات شبابية بتوفير الأكسجين للمرضى الذين يعالجون من كوفيد 19 منزلياً، فالأكسجين الآن هو أمل المرضى وعند نفاذه أو فصله عن المريض فإن ذلك بمثابة الحكم بالموت عليه، وهذة صور من الفيديو المتداول بعد نفاذ الأكسجين بالمستشفى.