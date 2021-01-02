أشرف قاسم يكشف لـ دوت الخليج..موقف فرجاني ساسي ومصطفى محمد

صرح أشرف قاسم المشرف العام، على فريق الكرة الاول بنادي الزمالك، بعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري الممتاز" التغييرات التي قمنا باجرائها كانت موفقة، والفريق أدى شوط أول مميز بسبب سرعة اللاعبين".

أشرف قاسم: الزمالك حالفه التوفيق

وتابع قاسم" الفريق كان موفق بالكامل اليوم، ولو حالفنا التوفيق لزادت النتيجة أكثر خلال مباراة اليوم ".

وأضاف قاسم، المشرف الرياضى على كرة القدم: " سعيد بمشاركة اللاعب حسين فيصل لإكتساب الخبرات مع الفريق".

وعند سؤاله عن مستقبل فرجاني ساسي ومصطفي محمد، قال أشرف قاسم:" الجهاز الفني فقط هو صاحب الحق في مشاركة مصطفي محمد وفرجاني ساسي في المباريات القادمة للفريق".

الإصابة تمنع ثنائى الزمالك الذهبى

يذكر أن الثنائى لم يدخل مباراة اليوم أمام إنبي بسبب الإصابه، حيث يعاني فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق من إصابه في الكاحل وفضل الجهاز الفني إراحته من مباراة اليوم، بالإضافة لإصابه مصطفي محمد مهاجم الفريق أيضا بسبب الإصابة.

وعقب المباراة توجه أشرف قاسم المشرف العام علي الكرة داخل نادي الزمالك، لغرفة ملابس اللاعبين، وقدم التهنئة علي انتصار اليوم، وناشد الفريق بضرورة مواصلة الانتصارات، والسير نحو تتويج الزمالك بالبطولات خلال الفترة القادمة.

الزمالك حقق الانتصار في مباراة اليوم، علي حساب إنبي بهدفيين مقابل هدف، سجل الهدف الأول للزمالك المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 5، وأحرز يوسف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 44 بعد عرضيه من أحمد سيد زيزو ، وقلص إنبي الفارق عن طريق رأمي صبري من إستغلال كرة ركنية سجلها في الدقيقة 67.

صعد الزمالك للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط جمعهم من 4 مباريات خاضعها الفريق الأبيض، خلف الأهلي صاحب المركز الثاني وبنفس الرصيد من النقاط لكن بأقل منه في عدد الأهداف، فيما يتصدر الجونة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة.

وظل إنبي في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، جمعهم الفريق من 4 مباريات، تلقى هزيمة علي يد أسوان بهدف نظيف، وحقق الفوز علي حساب مصر المقاصة بنفس النتيجة بهدف نظيف،وتعادل إنبي مع غزل المحلة بهدف مقابل هدف، وتلقى الهزيمة الثانية اليوم علي يد الزمالك بنتيجة هدفيين مقابل هدف وحيد، أحزره مدافع الفريق رامي صبري.