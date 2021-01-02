نادى القضاة يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الجديد

جدة - نرمين السيد - توجه المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، بأسمى آيات التهانى للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصرى العظيم بالعام الميلادى الجديد، داعيا الله أن يكون العام الجديد حافلًا بالصحة والعافية والخير والعطاء.





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