متحدث التعليم العالى : من الوارد تأجيل الامتحانات لنهاية العام

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن قرار تأجيل الامتحانات تم وفقا لظروف جائحة كورونا، مبينا بقوله: "قرار تأجيل الامتحانات ماكنش متقرر أصلا.. ولكن وفقا للأوضاع يتم اتخاذ القرارات.. نحن نتخذ القرار الأنسب وفقا للموقف والظرف".
وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أكد أن هناك ارتفاع للأعداد ووارد أن يزيد خلال شهر يناير، متابعا: "نأمل أن ينحسر فى منتصف أو نهاية فبراير بشرط التزام المواطنين، مؤكدا أن الزيادة والانحسار مبنى على تصرفات المواطنين".
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