واستهل شنودة فيكتور الحلقة بالقول: "ملقناش أجمل من حلقة نبتديها فى السنة الجديدة إن إحنا نيجى نصور هنا، نصور الهوية المصرية، نصور إزاى يتم تنمية وتطوير الإنسان المصرى على أرض الواقع، وزى ما كلنا كنا بنسمع الرئيس السيسى فى كل الافتتاحات واللى بتنفذها قواتنا المسلحة المصرية، والهيئة الهندسية، وتعليمات الرئيس إن يبقى الكنيسة والجامع فى أى مجتمع عمرانى جديد".
وأوضح: "مصر الجديدة، مصر 2030، تنمية ورخاء وتقدم، وكنيسة فى حضن جامع، مئذنة فى حضن منارة".
وتابع: "أنا النهاردة مع حضراتكم فى منطقة الحرفيين أو منطقة أهالينا 1 و2، وبنشوف قد إيه التطوير اللى تم، علشان يبقى شكل مصر والهوية المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسى لما اتكلم متكلمش لمجرد كنيسة وجامع، اتكلم عن هوية عن بلد هويتها وعمرها آلاف السنين، ولما جاتلها الأديان من مئات السنين، ده كان الشكل الطبيعى بتاعها، اللى عشنا عليه واللى شوفناه واللى بتأكده الهوية المصرية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. بالمعدول: مصر الجديدة.. تطوير وتنمية ورخاء ومئذنة فى حضن منارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.