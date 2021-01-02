فيديو.. بالمعدول: مصر الجديدة.. تطوير وتنمية ورخاء ومئذنة فى حضن منارة

جدة - نرمين السيد - قدم الإعلامى شنودة فيكتور، اليوم السبت، حلقة خاصة من برنامجه "بالمعدول" الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، من مشروع أهالينا 1 و2، أو منطقة الحرفيين فى شارع جمال عبد الناصر بجسر السويس بمحافظة القاهرة.





واستهل شنودة فيكتور الحلقة بالقول: "ملقناش أجمل من حلقة نبتديها فى السنة الجديدة إن إحنا نيجى نصور هنا، نصور الهوية المصرية، نصور إزاى يتم تنمية وتطوير الإنسان المصرى على أرض الواقع، وزى ما كلنا كنا بنسمع الرئيس السيسى فى كل الافتتاحات واللى بتنفذها قواتنا المسلحة المصرية، والهيئة الهندسية، وتعليمات الرئيس إن يبقى الكنيسة والجامع فى أى مجتمع عمرانى جديد".

وأوضح: "مصر الجديدة، مصر 2030، تنمية ورخاء وتقدم، وكنيسة فى حضن جامع، مئذنة فى حضن منارة".

وتابع: "أنا النهاردة مع حضراتكم فى منطقة الحرفيين أو منطقة أهالينا 1 و2، وبنشوف قد إيه التطوير اللى تم، علشان يبقى شكل مصر والهوية المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسى لما اتكلم متكلمش لمجرد كنيسة وجامع، اتكلم عن هوية عن بلد هويتها وعمرها آلاف السنين، ولما جاتلها الأديان من مئات السنين، ده كان الشكل الطبيعى بتاعها، اللى عشنا عليه واللى شوفناه واللى بتأكده الهوية المصرية".