البرهان يشيد بالدعم المصري للحفاظ على استقرار السودان دوليًا  



ثمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، وبالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، مشيدًا في هذا الصدد بالدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن والاتصال تناول التباحث حول جوانب التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك تطورات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وقد عبر الرئيس خلال الاتصال عن التهنئة للسودان الشقيق حكومة وشعبًا بمناسبة عيد الاستقلال مؤكدًا دعم مصر الكامل للسودان في كافة المجالات انطلاقًا من الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.

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