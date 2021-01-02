رسميًا.. إجازات استثنائية للموظفة الحامل والتي تعول أطفال و3 أيام إجازة أسبوعية للعاملين بهذه الجهات الحكومية

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محمد سياف - ابو ظبي - قرر الأزهر الشريف منح إجازات استثنائية للموظفات الحوامل والموظفة التي تعول أطفال أقل من 8 سنوات، مع بدء تطبيق نظام التناوب والعمل 3 أيام فقط في الأسبوع لكل موظف مع الإلتزام الكامل بهذه الأيام وعدم تغييرها إلا إذا كان التغيير لصالح العمل.

إجازات استثنائية للموظفة الحامل و3 أيام إجازة أسبوعية للعاملين بهذه الجهات الحكومية

هذا وبحسب المنشور الوارد اليوم من قطاع المعاهد الأزهرية وصادر من رئيس القطاع، فإنه وفي ظل الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي ترتب عليها تأجيل كافة الإمتحانات للفصل الدراسي الأول، فإنه يجب الإلتزام بالقرارات التالية.

قرارات الأزهر الشريف اليوم

1- منح إجازات استثنائية للسيدات الموظفات الحوامل والتي تعول أطفال أقل من 8 سنوات.

2- الإلتزام بالعمل ثلاثة أيام فقط أسبوعياً والعمل بنظام التناوب بين العاملين.

3- ضرورة إلتزام المعلمين العاملين بالأزهر الشريف بالتواصل مع الطلاب إلكترونياً، ومراجعة مناهج الفصل الدراسي الأول ومتابعة ذلك.

4- غلق جميع مراكز الأسئلة وتجميعها وتشميعها ووضعها في المطابع السرية، والإكتفاء بالحراسات الخاصة وعمال النوبتجيات.

5- إرجاء جميع أعمال الكنترولات للشهادة الإعدادية والإبتدائية لحين إشعار آخر.

6- الإعتداد بتائج جميع المواد التي تضاف إلى المجموع وتم اختبار الطلاب بها واعتماد نتائجها.