مصدر مقرب من صفوت الشريف ينفي إصابته بكورونا: يعاني لوكيميا الدم وليس كوفيد 19

نفى مصدر مقرب من عائلة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق في فترة الرئيس الراحل حسني مبارك، أن يكون قد تم نقله إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا، وذلك عكس ما أشيع بعدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

المصدر المقرب شديد الإطلاع، أكد في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن صفوت الشريف قد تم نقله إلى المستشفى إثر مضاعفات مرض سرطان الدم "اللوكيميا" التي يعاني منها، وأن الأمر غير مرتبط بفيروس كورونا على الإطلاق، وأن مايتردد في هذا الخصوص عاري تماما من الصحة.

وأضاف المصدر لـ دوت الخليج، ان الدعوات بالشفاء لصفوت الشريف على المواقع والفضائيات وصفحات التواصل الاجتماعي أمر محمود، ولكن يجب إيضاح الخلفيات الصحيحة وراء الحالة الصحية للشريف، وأن تواجده بالمستشفى مرتبط بمرض السرطان وليس نتيجة عدوى بالوباء العالمي كوفيد ١٩.