وزيرة الصحة : التطعيم ضد كورونا ما بين الأسبوع الثانى والثالث من يناير

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، فيما يخص بتطعيمات اللقاح الصينى، إنها اجتمعت مع وزير الداخلية الأسبوع الماضى وتم تحديد أماكن التطعيم واليوم الرئيس السيسى أعطى توجيه للهيئة الهندسية أن تتابع بشكل نهائى مدى جاهزية الأماكن.





وأكدت خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أنه تم تأمين 39 مليون سرنجة خاصة للتطعيمات، لافتا إلى أنه تم إنشاء الموقع الإلكترونى بكل تفاصيله بفيديو 7 دقائق يشرح كل ما يخص اللقاح. وأوضحت أنه بمجرد وصول الشحنة الثانية سيتم مرحلة التلقيح خلال فترة قريبة جدا، مردفة: "ما بين الأسبوع الثانى والثالث من يناير يتم التطعيم بلقاح كورونا".

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