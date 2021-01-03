نيابة العجوزة تطلب أسماء وعناوين أعضاء مجلس الزمالك الموقوف

تلقى نادى الزمالك اليوم، السبت، إخطاراً من نيابة العجوزة تطلب فيه إبلاغهم بأسماء وعناوين أعضاء مجلس الإدارة الموقف.

وطالبت نيابة العجوزة فى خطابها الموجه إلى نادى الزمالك، معرفة إذا كان هناك قرار رسمى من مجلس الإدارة السابق بتعليق لافتة تحمل شعار نادى القرن على بواباته وأسواره ام لأ.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أنه تمت موافاة نيابة العجوزة بكل ما طلباته بإرسال أسماء وعناوين أعضاء المجلس الموقوف، وفقا لما هو مدون فى كشوف الجمعية العمومية، مضيفاً أن الزمالك في مراسلاته مع نيابة العجوزة أوضح أنه بمراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، تم التأكد من عدم وجود أى قرار بتعليق لافتة نادى القرن على البوابات، مشيرا إلى أنه فى الوقت نفسه تواجد فقط قرار رسمي من الإدارة السابقة بإقامة احتفالية تحت مسمي احتفالية ناى القرن الحقيقي، دون أن يكون هناك قرار مثبت فى آى اجتماع لمجلس الادارة بالموافقة علي تعليق اللافتات الموجودة علي أسوار وبوابات النادي.

يذكر أن النادي الأهلي قد تقدم ببلاغ رسمي ضد نظيره الزمالك لاستخدام شعاره المسجل كعلامة تجارية (نادي القرن) مطالبا بتعويض مالي 50 مليون جنيه والزام النادي الأبيص بإزالة تلك اللافتات ومنع استخدام الشعار نهائيا، كنوع من التعويض على الأضرار التي لحقت به جراء استخدام النادى الأبيض شعار نادى القرن وهو اللقب الممنوح في الأساس بشكل رسمى لنظيره الأحمر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منذ 19 عاما وتحديدا عام 2001.

وتم تحديد يوم الثاثث من يناير موعدا للحكم فى القضية المتدوالة بين الأهلى والزمالك فى المحكمة الإقتصادية.