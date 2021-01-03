مستشار رئيس الجمهورية للصحة: لم يُكتشف علاج لأعراض فيروس كورونا حتى الآن

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لم يكتشف علاج لفيروس كورونا حتى الآن، وما يحدث هو السعى وراء إيجاد لقاح يسهم فى تكوين أجسام مضادة لمواجهة العدوى.
وأضاف الدكتور عوض تاج الدين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجة بالتنوع فى مصادر الحصول على اللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا بعد التأكد من مأمونيتها وفاعليتها بشكل كامل بما فى ذلك رأى اللجان العلمية المختصة .
وأوضح أنه يوجد توجيها بتوفير الأكسجين الغازى والسائل فى المستشفيات لانقاذ الحالات التي تحتاجه، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من حالات كورونا يتم علاجها في المنازل، وتابع : يوجد تصاعد فى عدد الحالات المصابة خاصة التى تتوجة إلى مستشفيات وزارة الصحة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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