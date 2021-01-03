وزيرة الصحة تعلن الحصول على ترخيص عقار سينوفارم الصينى لعلاج أعراض كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه تم استعراض موقف الإصابات في مصر، وخطة الدولة للحد من زيادة إصابات كورونا، وتوفير أجهزة التنفس الصناعى والأدوية والأكسجين، وخطة مصر فى تصنيع لقاحات كورونا مع الشركات الدولية.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أنه تم العمل مع شركة سينوفارم من بداية الأبحاث الإلكترونية، ويوم الخميس أصدرت الحكومة الصينية الموافقة التجارية، وكل التعاقدات كانت لها أولوية قبل إصدار موافقة الترخيص التجارى.

وتابعت: "تعاقدنا مع سينوفارم، واليوم حصلنا على موافقة هيئة الدواء المصرية للترخيص الطوارئ لسينوفارم".

وأشارت إلى أن أول شحنة من سينوفارم دخلت المعامل أجرى عليها 4 أنواع من التحاليل في معامل هيئة الدواء المعتمدة من وزارة الصحة العالمية، وخرجت كل النتائج بمأمونية اللقاح وتداوله.