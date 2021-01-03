قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه تم استعراض موقف الإصابات في مصر، وخطة الدولة للحد من زيادة إصابات كورونا، وتوفير أجهزة التنفس الصناعى والأدوية والأكسجين، وخطة مصر فى تصنيع لقاحات كورونا مع الشركات الدولية.
وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أنه تم العمل مع شركة سينوفارم من بداية الأبحاث الإلكترونية، ويوم الخميس أصدرت الحكومة الصينية الموافقة التجارية، وكل التعاقدات كانت لها أولوية قبل إصدار موافقة الترخيص التجارى.
وتابعت: "تعاقدنا مع سينوفارم، واليوم حصلنا على موافقة هيئة الدواء المصرية للترخيص الطوارئ لسينوفارم".
وأشارت إلى أن أول شحنة من سينوفارم دخلت المعامل أجرى عليها 4 أنواع من التحاليل في معامل هيئة الدواء المعتمدة من وزارة الصحة العالمية، وخرجت كل النتائج بمأمونية اللقاح وتداوله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الصحة تعلن الحصول على ترخيص عقار سينوفارم الصينى لعلاج أعراض كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.