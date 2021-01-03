هالة زايد: تطعيمات اللقاح الصيني ما بين الأسبوع الثاني والثالث من يناير

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، فيما يخص بتطعيمات اللقاح الصينى، إنها اجتمعت مع وزير الداخلية الأسبوع الماضى وتم تحديد أماكن التطعيم واليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعطى توجيه للهيئة الهندسية أن تتابع بشكل نهائى على مدى جاهزية الأماكن.

وأكدت خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أنه تم تأمين 39 مليون سرنجة خاصة للتطعيمات، لافتا إلى أنه تم إنشاء الموقع الإلكترونى بكل تفاصيله بفيديو 7 دقائق يشرح كل ما يخص اللقاح.

وأوضحت أنه بمجرد وصول الشحنة الثانية سيتم مرحلة التلقيح خلال فترة قريبة جدا، مردفة: "ما بين الأسبوع الثانى والثالث من يناير يتم التطعيم بلقاح كورونا".