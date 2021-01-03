شكرا على مجهودك في مكافحة التطرف.. السفارة الأمريكية تنعى وحيد حامد

‏نعت السفارة الأمريكية بالقاهرة الكاتب والمؤلف وحيد حامد.

قالت السفارة على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك: " نذكر المرحوم العظيم وحيد حامد. شكرا لك على مساهماتك في فن وثقافة مصر، وعلى مجهودك في محاربة التطرف. سعدنا برؤية تكريمك في مهرجان القاهرة السينمائي قبل أسابيع قليلة. الله يرحمه.

ورحل الكاتب والسيناريست، وحيد حامد عن عالمنا صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ77 عاما.