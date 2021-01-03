ترتيب الدوري الإسباني..الريال في الصدارة وبرشلونة سادس

تصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الفوز على سيلتا فيجو ضمن الجولة السابعة عشر لليجا الإسبانية، فيما تراجع أتليتكو مدريد للمركز الثاني بجدول ترتيب الليجا الإسبانية بعد فوز الريال.

حقق الريال الفوز علي فريق سيلتا فيجو بنتيجة بهدفين مقابل لا شئ، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين علي ملعب سنتياجو برنابيو في الأسبوع السابع عشر للدروي الإسباني وبهذا الإنتصار تصدر الملكي ترتيب الدوري الاسباني.

أهداف مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

سجل هدف اللقاء الأول لوكاسس فاسيكز في الدقيقة السادسة من أحداث الشوط الأول، بعد هجمة مرتدة من توني كروس، مرر الكرة لأسينسيوالذي أرسلها عرضيه علي رأس فاسيكزالذي بدوره حول الكرة للمرمي معلنا هدف المباراة.

وسجل الهدف الثاني ماركو اسينسيو بالدقيقة ٥٣ بعد هجمة مرتدة رائعة للملكي.

وأرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 36 محتلا بهم المركز الأول بجدول ترتيب جدول الدوري الاسباني وأبتعد عن صاحب المركز الثاني بنقطة واحدة، فيما أحتل سيلتا فيجو المركز الثامن ضمن جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 23 نقطة.



ترتيب الدوري الإسباني

فيما جاء ترتيب الدوري الإسباني كالاتي:

المركز الاول: ريال مدريد ، برصيد 36 نقطة.

المركز الثاني: أتليتكو مدريد ، برصيد 35 نقطة ،

المركز الثالث: ريال سوسيداد ، برصيد 29 نقطة.

المركز الرابع: فياريال ، برصيد 29 نقطة.

المركز الخامس: اشبلية ، برصيد 27 نقطة.

المركز السادس: برشلونة ، برصيد 25 نقطة.

المركز السابع: غرناطة ، برصيد 25 نقطة.

المركز الثامن: سيلتا فيجو ، برصيد 23 نقطة.

المركز التاسع: ريال بيتيس ، برصيد 20 نقطة.

المركز العاشر:قادش ، برصيد 19 نقطة.

المركزالحادي عشر: اتليتك بلباو ، برصيد 18 نقطة.

المركز الثاني عشر: ليفانتي ، برصيد 18 نقطة.

المركز الثالث عشر: ألفيس ، برصيد 18 نقطة.

المركز الرابع عشر: بلد الوليد ، برصيد 18 نقطة.

المركز الخامس عشر: خيتافي ، برصيد 17 نقطة.

المركز السادس عشر: إلتشي ، برصيد 16 نقطة.

المركز السابع عشر: إيبار ، برصيد 16 نقطة .

المركز الثامن عشر: فالنسيا، برصيد 15 نقطة.

المركز التاسع عشر: أوساسونا، برصيد 13 نقطة .

المركز العشرون: هويسكا، برصيد 12 نقطة.