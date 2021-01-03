نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 وشروط الاستحقاق الجديدة وخطوات تقديم التظلم في المقال التالي
عمر شويل - جدة طرحت الحكومة المصرية معاش التكافل والكرامة كمساعدة مادية لمن يعاني من صعوبة المعيشة، وأيضاً لجميع الناس الذي تعطلت أشغالهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها جميع دول العالم، حيث أن هذا المعاش تم تقيمه كمساعدة لجميع العاطلين عن العمل وجميع الناس الأيتام ولا يوجد أي مصدر رزق لديهم.
كما أن المطلقات والأرامل لهم نصيب من هذا المعاش، خصصت الحكومة المصرية مبلغ شهري يعطي كل شهر لذوي ألاحتياجات الخاصة والعديد من الناس يستحقون الحصول على هذا المعاش، وسنتعرف اليوم على رابط الاستعلام عن أهلية الاستحقاق في معاش التكافل والكرامة برابط مباشر، ويتم الاستعلام إلكترونياً.
رابط الاستعلام عن معاش التكافل والكرامة بالرقم القومي عبر وزارة التضامن الاجتماعي
قامت وزارة التضامن الاجتماعي بطرح معاش التكافل والكرامة التي من خلالها يمكن مساعدة المشروعات الصغيرة، حيث تساعد جميع المطلقات والأرامل بمبلغ يساعدهم على المعيشة، وأصبح المتقدم لهذا المعاش أكثر من 2 مليون مواطن عبر محافظات جمهورية مصر العربية، وسنوضح بعض خطوات الاستعلام عن المعاش وهل كنت من المستحقين لأخذ المعاش أم لا.
خطوات الاستعلام عن معاش التكافل والكرامة
- يمكنك الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا
- يتم كتابة الاسم بالكامل ورقم القومي المكون من أربعة عشر رقماً بدون أي فواصل.
- يتم الضغط على الاستعلام وستظهر لك النتيجة إذا كنت من المستحقين للمعاش التكافل والكرامة أم لا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 وشروط الاستحقاق الجديدة وخطوات تقديم التظلم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.