انت الان تتابع تفاصيل خبر تحركات جديدة بسعر الذهب اليوم في مصر في ختام التعاملات وتوقعات أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الذهب اليوم في مصر زيادة جديدة بمقدار 5 جنيهات تقريباً، وذلك بعد أيام من الإستقرار الملحوظ بأسعار المعدن الأصفر، كما تفاوتت أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة ولكن هذ التفاوت قليل، ويأتي هذا التأرجح في الأسعار نتيجة العديد من العوامل، فالذهب يتأثر بالدولار صعوداً وهبوطاً، ويرتفع عند حدوث أزمات دولية أو محلية، مثل تهاوي أو صعود أسعار النفط أو حدوث حروب أو وجود أزمات تجارية.

سعر الذهب اليوم في مصر 2 يناير 2021

وهنا وفي الأزمات يُعد الذهب هو الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه المستثمرون وكذلك عوام الناس، فحينما ينخفض سعر الدولار عالمياً يكون هناك إقبال على الذهب، الأمر الذي يرفع أسعاره.

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر من 943 جنيه إلى 945 بالنسبة لعيار 24.

أما عيار 22 فسجل اليوم من 864 إلى 866 جنيه للجرام.

أما عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر فسجل الجرام 825 إلى 827 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب اليوم من عيار 18 نحو 707 إلى 709 جنيه.

أما سعر أوقية الذهب اليوم فسجلت 29.393 للأوقية

كما بلغ سعر الجنية الذهب 6600 إلى 6616 جنيه.

توقعات أسعار الذهب في مصر على مدار اليومين القادمين

وحول توقعات أسعار الذهب في مصر على مدار الأيام القادمة فهناك توقعات بارتفاع سعر الذهب بمصر، وخاصة مع اشتداد أزمة كورونا، ووجود ارتفاع أعداد الإصابات، وربما تلجأ الحكومة للمزيد من الإجراءات الإحترازية وذلك بعد أن أجلت الإمتحانات بجميع المراحل الدراسية لما بعد إجازة منتصف العام الدراسي الجاري.

هذا وقد صرح سكرتير شعبة الذهب الأستاذ نادي نجيب، مؤكداً توافر مشغولات ذهبية بأوزان خفيفة في محلات الصاغة، للتماشى مع الركود الحاصل الآن وهبوط القوة الشرائية مؤخراً لدى المواطنين، كما أن الزيادة الجديدة نتجة الإرتفاع في الأسعار العالمية، هذا ويمكنكم متابعة سعر الذهب بشكل يومي والتحديث على مدار الساعة من خلال هذا الرابط.

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وفي سياق متصل، هناك بعض النصائح لشراء الذهب خلال هذه الأيام، وخاصة عند الإحتفال بأعياد رأس السنة وقيام البعض بتقديم هدايا ذهبية، وهنا يمكن شراء الذهب من عيار 18 لأنه يقل أكثر من 100 جنيه عن نظيره من عيار 21، كذلك يمكن اختيار الأوزان الخفيفة، ويوجد في أسواق الصاغة الآن أوزان تقل عن جرام، وتصلح كهدايا وتكون شاملة للضريبة والمصنعية.