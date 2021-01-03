فيديو .. وزيرة الصحة عن وفاة حالتين بمستشفى زفتى : لن نتهاون مع المقصرين

جدة - نرمين السيد - وشددت الوزيرة، خلال حوار لها، مع الإعلامى عمرو أديب، فى برنامج "الحكاية" الذى يعرض على قناة "إم بى سى مصر"، على أن الوزارة لن تتهاون مع أى مقصر، متابعة: "هنقف على الأخطاء عشان مفيش حاجة زى تتكرر تانى".

وأضافت زايد، أنه لا يوجد نقص فى الأكسجين بالمحافظات، مشددة على أن الوزارة لديها مخزون كاف تحسبا لأى نقص قد يحدث مستقبلا.





وأوضحت، أنه هناك شركات تقوم بملء "تانكات الأكسجين" بشكل يومى، وفى أثناء ملء التنك يكون هناك إتاحة لاستعمال المرضى به.

من ناحيته، نفى الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، ما نشر فى بعض المواقع عن وفاة حالتين بسبب غلق الأكسجين على المرضى داخل مستشفى زفتى العام.

وأكد وكيل الوزارة، فى تصريحات سابقة له، أنه لم يتم غلق الأكسجين داخل مستشفى زفتى العام، موضحا أن حالتى الوفاة لمريضة قلب والأخرى تبلغ من العمر 67 عاما.

وأفاد بأن المستشفى بها 144 سريرا لمرضى كورونا ويستخدمون الأكسجين وجميعهم يخضعون للعلاج طبقا لبرتوكول وزارة الصحة، نافيا غلق الأكسجين كما تبين فى الفيديو المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعى، ومؤكدا فى ذات الوقت توفر كميات الأكسجين المطلوبة.

وفى وقت سابق، أعلنت النيابة العامة أنها تباشر تحقيقاتها فى وفاة مريضين بمستشفى زفتى العام، لنفاذ الأكسجين بها.

وأوضحت النيابة أنها تلقت بلاغًا يوم الأول من شهر يناير عام 2021، بوفاة مريضة بقسم العناية المركزة بمستشفى زفتى العام، على إثر ادعاء انقطاع الأكسجين بالمستشفى وإهمال بإدارتها، وقد تبينت النيابة العامة وفاة حالة أخرى لم يُبلَّغ بها.

وتجرى النيابة العامة تحقيقاتها حول كيفية نفاذ الأكسجين بالمستشفى، والإجراءات المتخذة فى حالة نفاذه، ومدى اتباع تلك الإجراءات فى الواقعة محل التحقيق؛ وصولًا لحقيقة سبب وفاة المريضين.

وقررت النيابة العامة - استكمالًا للتحقيقات - تشكيلَ لجنة من مديرية الشئون الصحية بالغربية، لحصر عدد المرضى بالمستشفى، وبيان سبب دخولهم، والإجراءات التى اتخذت معهم، وعدد المتوفين، وبيان سبب وفياتهم، وفحص كافة الأدوات والأجهزة المستخدمة هناك بيانًا لمدى سلامتها، وعما إذا كانت الواقعة حدثت عن عمد أم إهمال، وبيان المتسبب فيها.

كما طلبت النيابة العامة ملفات المرضى المتوفين بالمستشفى وتحريات إدارة البحث الجنائى، واستدعت ذوى المتوفين لسؤالهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.