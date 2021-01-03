وزير الأوقاف يقرر إيقاف 5 مسؤولين عن العمل لارتكابهم مخالفات

جدة - نرمين السيد - وجاءت أسماء الموقفين عن العمل كالآتى: محمود محمد أحمد عدس، المدير الإدارى بمديرية أوقاف البحيرة، وأحمد سعد إبراهيم محمد أبو السعود، كاتب شئون عاملين ومسئول أمن بمديرية أوقاف البحيرة، وخالد كمال هلالى هلالى، مختص شؤون العاملين بمديرية أوقاف البحيرة، وعبد الحليم محمد عبد الحليم، مختص شئون العاملين بمديرية أوقاف البحيرة، وكارم عبد النبى حسن تهامى، مختص شئون العاملين بمديرية أوقاف البحيرة.

جاء ذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف البحيرة ومذكرة الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة.