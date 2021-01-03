هانى الناظر يحذر من خطورة عدم تغطية الأنف بالكمامة

جدة - نرمين السيد - وكتب الناظر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، : "تعالوا نفكر مع بعض كدة بالراحة، فيروس كورونا علشان يصيب الإنسان لازم يدخل عن طريق الأنف والفم، طيب إحنا عاوزين نمنعه يدخل أجسامنا ونعيش فى أمان نعمل إيه؟ سهلة قوى لما نكون فى وسط الناس نضع الكمامة على الوجه بحيث تغطى الأنف والفم … صعبة دى".

وتابع فى منشوره :"طيب ماهو فى احتمال يبقى على اليدين وبالتالى ممكن من غير ما نقصد نلمس بأيدينا الأنف أو الفم ونتعدى؟ برضه سهلة لو فى مكان برة البيت نطهر أيدنا بالكحول وكمان لما نرجع البيت نغسل الأيدين بالماء والصابون".