- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وكتب الناظر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، : "تعالوا نفكر مع بعض كدة بالراحة، فيروس كورونا علشان يصيب الإنسان لازم يدخل عن طريق الأنف والفم، طيب إحنا عاوزين نمنعه يدخل أجسامنا ونعيش فى أمان نعمل إيه؟ سهلة قوى لما نكون فى وسط الناس نضع الكمامة على الوجه بحيث تغطى الأنف والفم … صعبة دى".
وتابع فى منشوره :"طيب ماهو فى احتمال يبقى على اليدين وبالتالى ممكن من غير ما نقصد نلمس بأيدينا الأنف أو الفم ونتعدى؟ برضه سهلة لو فى مكان برة البيت نطهر أيدنا بالكحول وكمان لما نرجع البيت نغسل الأيدين بالماء والصابون".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هانى الناظر يحذر من خطورة عدم تغطية الأنف بالكمامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.