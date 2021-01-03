نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استبدال سيارتك القديمة بجديدة تعمل بالغاز الطبيعي عبر قانون احلال السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط استبدال سيارتك القديمة بجديدة تعمل بالغاز ..أطلقت الحكومة المصرية خلال شهر يناير الجاري البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك ضمن مبادرة احلال السيارات حيث يتيح لكل مالكي السيارات الأجرة والميكروباص والسيارات الملاكي إمكانية استبدال سياراتهم القديمة التي مر عليها عشرون عاماً، بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز والبنزين.

تفاصيل شروط استبدال سيارتك القديمة بجديدة تعمل بالغاز

تستهدف وزارة الصناعة المصرية إحلال مائتين وخمسون ألف سيارة. تستهدف الدفعة الأولى من البرنامج سبعون ألف سيارة من ضمنهم خمسة وخمسون ألف سيارة ملاكي وأجرة، وخمسة عشر ألف سيارة ميكروباص. المرحلة الأولى من البرنامج تشمل سيارات تم تجميعها محلياً. المرحلة الثانية سيتم فيها الاتفاق مع شركات أجنبية من أجل العمل بالمشروع. سيتم فحص السيارات من قبل فنيين متخصصين، للتأكد من مدى صلاحية المحرك الخاص بها وتشغيلها على أكمل وجه. احلال السيارة القديمة بأخرى جديدة سيطبق على السيارات التي تتجاوز سعتها اللترية حد الـ 2500 سي سي. تستغرق مدة تحويل السيارة من بنزين إلى غاز ساعتين أو أربع ساعات. من المتوقع أن يتراوح الجدول الزمني لمبادرة الإحلال مدة تتراوح ما بين 5 إلى عشرة أعوام.

خطوات استبدال السيارة القديمة بالجديدة

بعد استخراج شهادة البيانات الخاصة بالسيارة، يتم تخريدها في الكيلو 10 ونص على طريق الإسكندرية الصحراوي، ثم الاشتراك للحصول على شهادة تخريد السيارة.

التقدم بطلب قرض من أحد البنوك التي تم تحديدها ضمن المبادرة، موضح به الموديل الخاص بالسيارة واسم الشركة التي سيتم من خلالها اجراء التعاقد.

التقدم بصورة بطاقة الرقم القومي”سارية”.

تقديم صورة من رخصة السيارة القديمة، وإيصال مرافق حديث”مياه/غاز/كهرباء”.

بعد ذلك يتم إجراء التعاقد بين البنك ومالك السيارة.

شروط استبدال السيارة القديمة بسيارة جديدة تعمل بالغاز

يشترط أن تكون رخصة السيارة القديمة غير منتهية.

عدم وجود أي حظر على السيارة المطلوب استبدالها.

قيمة القسط الشهري للسيارات التي تعمل بالغاز

سيتم اعتبار السيارة القديمة مقدم للسيارة الجديدة، وسيتولي البنك مسؤولية تمويل باقي قيمة السيارة، وبالتالي سيقوم مالك السيارة بسداد الأقساط بفائدة أقل من 5 في المائة، لمدة قد تصل إلى عشرة أعوام.

فائدة تجديد وإحلال السيارة القديمة

قد يتساءل البعض عن الفائدة التي ستعود عليهم من إحلال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة، والإجابة هنا هو أن السيارات الجديدة ستُساهم في توفير 50% من مصاريف التشغيل والتي كانت تستهلك في البنزين.

يشار أن وزيرة الصناعة والتجارة المصرية كانت قد أكدت في وقت سابق بأن المبادرة الخاصة بإحلال السيارات القديمة بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، سوف تنطلق في شهر يناير 2021، ووصفته بأنه من المشروعات القومية الهامة التي تحظي باهتمام رئيس الجمهورية.