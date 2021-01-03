فيديو .. التنمية المحلية تعلق على احتفالات كوبرى ستانلى : نحقق فى الموضوع

جدة - نرمين السيد - وأوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كلمة أخيرة"، اذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على قناة "أون"، أنه جار التحقيق فى الواقعة، وتم التواصل بين غرفة عمليات الوزارة وغرفة إدارة الأزمات بمحافظة الإسكندرية للوقوف على هذا الأمر.
وتابع: أن هناك قرارا لرئيس مجلس الوزراء نشر فى الجريدة الرسمية يوم 28 ديسمبر الماضى يتضمن المحظورات والفعاليات والأنشطة والحفلات التى يترتب عليها تجمعات جماهيرية.
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