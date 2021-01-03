فيديو .. مواطنون سوريون : المصريون أجدع ناس فى الوطن العربى

جدة - نرمين السيد - وأوضافوا فى حديثهم لـ "دوت الخليج" أنهم يعيشون فى مصر ولا يشعرون بالغربة، فالشعب المصرى يتصف بالحنية، ويسهل التأقلم والامتزاج داخله، فالمصريون لا يتعاملون مع الغرباء بأى حواجز ووصفوا المصريين بأنهم "أجدع ناس فى الوطن العربى". وذكروا أن الصفات التى تُميز المجتمع بطبعه مرحاب ومضياف، كما يتميز المصريين بأنهم يبحثون عن العادات المشتركة والتعاون ما يخلق الود والحب بيننا

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