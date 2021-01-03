شبورة كثيفة .. الأرصاد تتوقع طقس اليوم الأحد : عظمى القاهرة 21

جدة - نرمين السيد - طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وستكون حالة الطقس ليلا باردا على القاهرة والوجه البحرى، باردا على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

الإسكندرية 21 12

وادى النطرون 20 11

طنطا 21 12

شبين الكوم 21 12

دمنهور 21 12

بلطيم 21 14

مطروح 21 09

السلوم 20 10

سيوة 20 06

بورسعيد 22 14

دمياط 22 13

الزقازيق 21 12

المنصورة 21 12

الإسماعيلية 22 12

السويس 21 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 20 12

نخل 20 07

نويبع 24 19

طابا 22 13

كاترين 20 03

الطور 24 12

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 24 15

مرسى علم 24 16

الفيوم 21 08

بنى سويف 21 08

المنيا 21 07

أسيوط 22 07

سوهاج 23 08

قنا 24 09

الأقصر 25 09

أسوان 26 10

إدفو 26 11

أبوسمبل 25 11

الوادى الجديد 25 07

شلاتين 26 18

أبو رماد 25 17

حلايب 24 19

رأس حدربة 25 18