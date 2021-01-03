أهم الأخبار.. الصحة توضح حقيقة نقص الأكسجين في مستشفى بالشرقية.. تيم حسن ووفاء الكيلاني يردان على شائعات الانفصال.. والسعودية ترفع الحظر عن الرحلات

نشر موقع دوت الخليج، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها. الصحة: تسجيل 1407 حالة إيجابية جديدة بـ كورونا و54 حالة وفاة أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 654 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 113480 حالة حتى اليوم. لمعرفة المزيد من هنا الإدارة العامة للمرور تمنع دخول السيارات على 5 طرق صحراوية تواصل الإدارة العامة للمرور، جهودها في الانتشار على الطرق السريعة والصحراوية، مع رصد كافة المؤثرات الطارئة عليها، خلال فصل الشتاء. حقيقة استقبال مصابين بكورونا بطرقات مستشفيات العزل انتشرت صورة علي مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد المستشفيات المخصصة للعزل، باستقبال المصابين بفيروس كورونا بالطرقة. لمعرفة المزيد من هنا وزيرة الصحة عن فيديو مستشفى زفتى: جار التحقيق في الواقعة كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا حول وفاة حالتين من المرضى بمستشفى زفتى بسبب نفاذ الأكسجين بها. لمعرفة المزيد من هنا صحة الشرقية: فيديو نقص الأكسجين بـ مستشفى الحسينية غير صحيح نفى الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية صحة ما ورد في الفيديو الذي تم تداوله والمنسوب إلى مستشفى الحسينية ويدعي ناشره مصرع جميع الحالات المحتجزة داخل عناية العزل بالمستشفي بسبب نقص الأكسجين. أحمد شوبير يقبل رأس عمرو أبو المجد على الهواء.. فيديو حرص الإعلامي أحمد شوبير علي اظهار الاحترام والتقدير للدكتور عمرو أبو المجد نجم الأهلي السابق، موضحا أنه صاحب فضل عظيم عليه عندما كان يحرس مرمي النادي الأهلي وكان أبو المجد مدرب حراس المرمي حينها . لمعرفة المزيد من هنا تامر حسني يغني لهاني شاكر.. والأخير: أحسنت اشاد الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقين بفيديو جديد للمطرب تامر حسنى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. لمعرفة المزيد من هنا أكرم حسني: خطبت زوجتي في السوبر ماركت قال الفنان اكرم حسني ، إن أول مرة رأى فيها زوجته كانت في السوبر ماركت ومن شكلها أعجب بها وبعدها أرسل شقيقته لوالدتها لسؤالها إن كانت مخطوبة أم لا . لمعرفة المزيد من هنا تيم حسن ووفاء الكيلاني يردان على شائعات الانفصال حرص كل من الفنان تيم حسن وزوجته الاعلامية وفاء الكيلانى على تقديم واجب العزاء وحضور جنازة المخرج السورى حاتم على وهو الامر الذى انهى الشائعات التى ظهرت خلال الايام الماضية حول انفصالهما وذلك فى اول ظهور لهما للرد على الشائعات. بوادر اشتعال أزمة.. باكستان تعلن إسقاط طائرة هندية أعلنت باكستان إسقاط طائرة هندية اخترقت أجواء خط المراقبة الحدودي في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين. السعودية تعلن انتهاء حظر الرحلات الجوية والبرية والبحرية أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية وفق ضوابط محددة. بابا الفاتيكان يصف مارادونا بـ الشاعر.. ويهاجم لاعبي كرة القدم وصف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أيقونة كرة القدم الراحل، دييجو أرماندو مارادونا بالشاعر، وذلك خلال مقابلة صحفية كان موضوعها الرياضة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. الصحة توضح حقيقة نقص الأكسجين في مستشفى بالشرقية.. تيم حسن ووفاء الكيلاني يردان على شائعات الانفصال.. والسعودية ترفع الحظر عن الرحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.