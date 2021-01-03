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الدفع أو النيابة .. بدء تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة

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أحمد عاشور 2021-01-03 07:44 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - تبدأ الحكومة اليوم الأحد فى تحصيل غرامة عدم ارتداء المواطنين للكمامة فى المواصلات والمؤسسات الحكومية والمنشآت المختلفة، وذلك فى إطار خطة الدولة لمجابهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وكلف رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أى مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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