الدفع أو النيابة .. بدء تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة

جدة - نرمين السيد - تبدأ الحكومة اليوم الأحد فى تحصيل غرامة عدم ارتداء المواطنين للكمامة فى المواصلات والمؤسسات الحكومية والمنشآت المختلفة، وذلك فى إطار خطة الدولة لمجابهة تفشى فيروس كورونا المستجد.





ومن المقرر أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وكلف رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أى مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.