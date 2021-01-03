ومن المقرر أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
وكلف رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أى مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفع أو النيابة .. بدء تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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