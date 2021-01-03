استقبال السيسى وزير خارجية الكويت .. أبرز اهتمامات الصحف المصرية اليوم

جدة - نرمين السيد - وتناولت صحف الأهرام والأخبار والجمهورية تحت عنوان "دعم التضامن العربى وعدم التدخل فى شئون الدول اسراتيجية مصرية".. "الرئيس: نقدر جهود الكويت نحو المصالحة .. والنوايا الصادقة ضرورة لتحقيق المصلحة المشتركة" تصريحات الرئيس السيسى التى أعرب فيها عن خالص التقدير والدعم للجهود الكويتية الصادقة والنابعة من النوايا الطيبة على مدار السنوات الماضية لتحقيق المصالحة المنشودة، بدايةً من المساعى المخلصة للمغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتى واصلها الشيخ نواف الأحمد الصباح، وكذلك الدور المقدر للمملكة العربية السعودية بالإنابة عن المجموعة الرباعية، مؤكدًا ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربى كنهج إستراتيجى راسخ، وذلك فى إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، إلى جانب أهمية الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الكويتى نقل إلى الرئيس رسالة من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت استعراض آخر التطورات المتعلقة بالمساعى والجهود الكويتية لتحقيق وحدة الصف العربى عبر التوصل إلى المصالحة.

كما أكد العاهل الكويتى الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها، مع الإشادة بالدور الإستراتيجى والمحورى الذى تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس فى حماية الأمن القومى العربى والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعى مصر الدؤوبة فى سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي.

كما تناولت الصحف الثلاث تحت عنوان "غرامات كورونا الفورية تبدأ اليوم والنيابة فى انتظار المخالفين" إصدار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، العديد من القرارات التى من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا ، حيث أكد رئيس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً فى أعداد المصابين، وهو ما استلزم مُناقشة الإجراءات التى سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس.

ويبدأ اليوم الأحد تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية بعد استيفاء إجراءاتها، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أى مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، فى المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات غدا الأحد وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

وتم التشديد على وقف أى فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة فى الأفراح، و أن تكون فى الأماكن المفتوحة فقط.

من ناحية أخرى ، تناولت صحيفة الأخبار تحت عنوان " اليوم استئناف مفاوضات سد النهضة مصر تؤكد حتمية التوصل لاتفاق ملزم" تجدد الآمال بحدوث انفراجة تسهم فى دعم الاستقرار والأمن الإقليمى ، حيث تستأنف اليوم مفاوضات سد النهضة الاثيوبى بين وزراء المياه فى كل من مصر واثيوبيا والسودان برعاية الاتحاد الافريقيى محاولة للتوصل لتوافق حول النقاط الخلافية العالقة وتقريب وجهات النظر سعيا للوصول لاتفاق لملء وتشغيل سد النهضة.

أما صحيفة الجمهورية فأبرزت تحت عنوان "معيط : الاقتصاد المصرى نجح فى اختبار كورونا .. انتهجنا سياسة استباقية مرنة فى مواجهة الجائحة لتجنب الصدمات الحادة" تأكيد وزير المالية أن الحكومة نجحت فى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، حيث ارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذى يُسهم فى صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة؛ من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وقد انعكس ذلك فى المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصرى.

واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول التدابير الاقتصادية والمالية التى اتخذتها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وأسهمت فى نجاحها فى هذا الاختبار الصعب مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى وغيرها، وقد وصف صندوق النقد الدولى مصر بأنها من أفضل الدول فى كفاءة وفعالية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية، حيث ركزت على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ومساندة القطاعات المتضررة.