حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 4-1-2021

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 4-1-2021

مهنياً: أمامك سفر يحقق لك مكاسب مادية ومعنوية ويزيد من خبرتك وتعود وأنت في نشاط متجدد، وقد تكون أمام أمر يتيح لك الربح المادي والمعنوي.

عاطفياً: تتاح للشريط فرصة إيجابية، ساعده كما ساعدك في الماضي وبهذا تبادله المعروف وتشعره بأنك مهتم بكل ما يعرض عليه.

صحياً: المشي ساعة صباحاً وساعة مساء مفيد جداً ويعمل على التخلص من الوزن الزائد.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 4-1-2021

مهنياً: تجد أحياناً أنّ الآخرين يعتمدون عليك كثيراً، لذا، يستحسن أن تكون على مستوى طموحاتهم وخصوصاً أنك تملك الإمكانات.

عاطفياً: تواصل مع الشريك لأنّ نجمك سيلمع وسيسطع وسيساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيراً وكادت تدمر كل ما بينته.

صحياً: أكثر من شرب المياه بعد ممارسة الرياضة لتعويض النقص وإلا أصيب جسمك بالنشاف.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 4-1-2021

مهنياً: لا تبدو الظروف مواتية للبدء في مشروعك الكبير قريبًا، هناك الكثير من الأمور التي تحتاج منك إلى التفكير بشأنها أولاً قبل البدء في هذا الأمر.

عاطفياً: تحقيق أي إنجاز في هذه العلاقة العاطفية سيكون كعجزة بحق، عليك الجلوس مع نفسك وتقرير ما تريد فعله في هذه العلاقة.

صحياً: لا تخاطر بفقدان السيطرة على نفسك في هذا التوقيت الحساس، فقدان السيطرة يعني أنك ستخسر الكثير على الصعيد الصحي.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 4-1-2021

مهنياً: تدور أحاديث سريّة بين الزملاء ابتداءً من اليوم بغية مساعدتك للتخلص من الورطة التي أنت فيها.

عاطفياً: يميل الجو إلى التردّد والتحفّظ وتختلط عليك الأمور الشخصية كما العائلية وتحتار في شأنك العاطفي.

صحياً: انتبه لصحتك وسلامتك ولا تهمل أي عارض أو طارئ صحي ينتابك.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 4-1-2021

مهنياً: تشعر بالقوة وبالثقة بالنفس وتكون في غاية النشاط لبناء مستقبل جيد، وتتاح لك فرصة جيدة لتصبح أكثر فاعلية في مجال عملك، استغلّها لرفع روحك المعنوية.

عاطفياً: الأوضاع العاطفية تبقى جيدة لا بل ممتازة، لقاء عذب جدّاً مع شخص ينال إعجابك ويخطف تفكيرك ويشتت أفكارك.

صحياً: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد، وتكون محط إعجاب الجميع.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 4-1-2021

مهنياً: كريم وتحب مساعدة زملائك وتحاول أن تحل المشاكل بينهم، كما أنك تتحكم في أعصابك جيدًا فطبيعتك الهادئة تجنبك المشاكل طوال الوقت.

عاطفياً: رومانسيتك وعاطفتك تجعلان شريك حياتك يشعر بالراحة والأمان معك، فحاول أن تظهر له حبك دائمًا، وقم باختيار أماكن جديدة للتنزه معًا فيها.

صحياً: من الممكن أن تتعرّض لمشكلات صحية في الفترة المقبلة، فحاول أن تلتزم بممارسة الرياضة حتى تحافظ على طاقتك وتتجنب الكسل والخمول.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 4-1-2021

مهنياً: لاداعي للتسرع، واحسب كلامك وتصرفاتك بميزان صحيح، منعاً لسوء فهم في مقاصدك أو إحراج تقع فيه، فأنت اليوم مندفع ومتوتر بجدالاتك.

عاطفياً: تعم الأفراح وتستمر عدة أيام وتشعر بسعادة عارمة وتعيش حدثاً انتظرته طويلا يحسّن علاقتك بالشريك ويقوى روابطك معه وتعيش سعادة لا تقدر بثمن.

صحياً: لا تكلّف نفسك العمل أكثر من طاقتك على التحمّل، فالجسم يحتاج إلى الراحة.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 4-1-2021

مهنياً: عليك عدم الاستسلام أمام واقع مهني سلبي يفرض، انهض وقاومه مستعملا ذكاءك وقدراتك الذاتية.

عاطفياً: تحاول أن تعيش الكثير من المغامرات العاطفية كي تستمتع بالحياة من دون أن تفكر في المستقبل وضرورة التركيز والاهتمام بنجاح واستقرار حياتك العاطفية.

صحياً: الإهمال المتعمّد للصحة ينعكس سلباً ويتسبب بمضاعفات خطرة أحياناً.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 4-1-2021

مهنياً: تقلق أو تستاء بسبب عطل أو غيره أو ربما بشان مسألة مهمة، ابتعد عن الأجواء المتشنجة والسلبية ويناسبك العمل الإفرادي.

عاطفياً: تبحث عن الحب الحقيقي وتعيش الضياع العاطفي وتمارس حريتك من دون قيود، فجأة يدخل قلبك حب جارف وقوي يزيد من حبك للحياة والإبداع.

صحياً: تشعر بنوع من القلق يحرمك النوم ويبقيك في حال من التوتر نتيجة الضغوط التي تواجهك.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 4-1-2021

مهنياً: تفانيك في العمل يؤدي دوراً كبيراً في طرح اسمك لترقية جديدة، وهذا ما يترك انطباعات إيجابية.

عاطفياً: المجال العاطفي يشغل كل تفكيرك هذا اليوم وتحاول أن تبذل كل جهد لإنجاح العلاقة الجديدة الناشئة على أمل الوصول إلى خاتمة سعيدة.

صحياً: قد تنشغل بالسؤال عن صحة أحد المقربين منك، كن عقلانياً ولا تستسلم لانفعالاتك، المسألة أهون مما تتخيل.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 4-1-2021

مهنياً: تتمتّع بطاقة كبيرة على المثابرة والمتابعة من دون كلل أو ملل، ولن تتردّد في التوجه الى عملك باكراً إذا وجدت أنّ الامر يتطلّب ذلك.

عاطفياً: تشتد حدة النقاش بينك وبين الشريك لتجد مخرجاً من الأوضاع العاطفية السيئة التي تعيشها معه.

صحياً: معدتك الحساسة توجب عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 4-1-2021

مهنياً: أنت بحاجة إلى وظيفة جديدة بشدة، لذا احرص على أداء واجباتك فيها بصورة كاملة ومثالية حتى تضمن الاحتفاظ بها وعدم التخلي عنك.

عاطفياً: الحب الذي لا يكتمل يجب أن يعرفك شيئًا عن نفسك وعما تريده حقًا، التجربة التي لا تعلمك هذا الشيء تعد تجربة ناقصة.

صحياً: تأثير من حولك فيك على الصعيد الصحي ليس جيدًا، عليك أن تبتعد عن الممارسات وأيضًا عن الأشخاص الذين يسببون لك ضررًا.