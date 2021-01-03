متحدث التعليم العالي.. تأجيل الإمتحانات لنهاية العام ودمج الفصلين الدراسيين وارد

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محمد سياف - ابو ظبي - صرح اليوم متحدث التعليم العالي بأنه من الوارد أن يتم تأجيل الإمتحانات لنهاية العام الدراسي، وتأتي هذه التصريحات من الدكتور حسام عبد الغفار عقب قرارات اتخذتها اتخذتها الحكومة بتأجيل امتحانات الترم الأول لجميع المراحل الدراسية، وذلك لما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي، وتطبيق القرار على كافة أنواع التعليم بجميع مستوياته.

تأجيل الإمتحانات لنهاية العام ودمج الفصلين الدراسيين وارد

وجاءت هذه التصريحات من الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة التعليم العالي خلال تصريحات هاتفية له لبرنامج الحياه اليوم الذي يذاع عبر قناة الحياه الفضائية.

وقال عبد الغفار أن تأجيل الإمتحانات لنهاية العام وارد، وذلك في حالة وجود ارتفاع في أعداد المصابين بفيروس كورونا، عقب الإنتهاء من إجازة نصف العام والتي تقررت حتى 20 فبراير القادم، مضيفاص أن الوضع الوبائي بعد منتصف العام هو الذي سيحدد ما إذا كان سيتم دمج الفصلين الدراسيين مع بعضهما في امتحان واحد أم لا.

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وأضاف عبد الغفار أنه لم يكن مقرراً اتخاذ قرار بتأجيل امتحانات نصف العام، ولكن الظروف الصحية هي التي أدت إلى ذلك، مشيراً إلى استمرار العملية التعليمية عبر منصات التواصل الإلكترونية، وأنه كانت هناك تصريحات سابقة بأن التعليم خلال الفترة الحالية سيكون “هجين”، وأشار إلى متابعة الحكومة للوضع الوبائي في مصر بشكل يومي.