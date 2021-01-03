شاهد.. القناه الأولى المصرية تعرض فيديو لإجراء اختبار كورونا لعينة مياه غازية يظهر إيجابيتها

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محمد سياف - ابو ظبي - قام برلماني نمساوي بـ إجراء اختبار كورونا لعينة مياه غازية، والنتيجة كانت صادمة للبعض، لأنه وفق نتيجة العينة والتحليل والمسحة التي أجريت على المياه الغازية، فإن نتيجة التحليل كانت إيجابية، ولاقى الفيديو الذي نشره البرلماني النميساوي على الهواء آلاف المشاهدات وسط استغراب كبير من المشاهدين.

إجراء اختبار كورونا لعينة مياه غازية يظهر إيجابيتها

وعرضت القناه الأولى المصرية الفيديو خلال نشرتها اليومية، وتباينت ردود الفعل على الفيديو والإختبار الذي أجراه البرلماني النمساوي، وتعجب البعض من احتواء المياه الغازية على فيروس كورونا، بينما شكك البعض الآخر في إجراء هذا التحليل، وأخذ فريق آخر من المشاهدين الأمر بسخرية، وذلك كما في التعليقات بالصور المرفقة بالخبر.

وبعد البرلماني النمساوي تجربةـ إجراء اختبار كورونا لعينة مياه غازية وظهور إيجابيتها، شكك البعض في طريقة إجراء التحليل أو المسحة التي أجريت، مؤكدين أنه تم إجرائها بطريق خاطئ مما أظهر إيجابيتها لكورونا.

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ويذكر أن فيروس كورونا انتشر بسرعة خلال الأيام القليلة الماضية مع انخفاض درجات الحرارة، بل وبدأت سلالات أخرى جديدة في الظهور بالعديد من الدول الأوروبية، بل وظهرت في بعض الدول العربية.