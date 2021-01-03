خوفا من كورونا.. سدد فاتورة الكهرباء بهذه الطرق

أوصى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المواطنين بالحرص على الالتزام في سداد فواتير استهلاك الكهرباء شهريا، بشكل منتظم من خلال المنافذ الإلكترونية لتجنب تراكم المديونيات على المواطنين.

وفى هذه الأيام واتباعا للإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا، سهلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طرق سداد فواتير الكهرباء، وفيما يلي طرق السداد الإلكتروني لفواتير الكهرباء:

1. الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر (www.eehc.gov.eg).

2. من خلال 60 ألف نقطة تحصيل فواتير التابعة لشركات التحصيل الإلكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية وهى (مكاتب البريد - مصارى - Bee - أمان - وقتى - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي).

3. 120 ألف نقطة لشركة فورى لتحصيل فواتير على مستوى الجمهورية.

4. من خلال بنوك (الأهلى - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنكBlom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبى الإمارتى – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) أو عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store) بجانب 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

5. شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store) أو تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول من (App Store -Play Store).

6. يمكن لسكان القاهرة الواقعين فى نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية www.eservices.ncdec.net) لتقديم الخدمات لكل العملاء وتم نشره على play store بتقديم 3 خدمات وهى (إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).

7. يمكن لسكان محافظة بورسعيد أيضا استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمى.