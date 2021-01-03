بداية من اليوم.. صرف معاشات شهر يناير والعلاوات الخمسة

بدأ اعتبارا من اليوم الأحد، الموافق 3 يناير 2021، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر يناير لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 25 مليون جنيه، وفقًا للواء جمال عوض رئيس الهيئة.

وأوضح رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات إضافةً إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.

ويحق لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهمًا كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر.

يأتي ذلك تنفيذا لقانون زيادة المعاشات، الذي يعد من أهم وأبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب حيث يستهدف تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، والتماشي مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1 /7 /2006.

كما يستهدف القانون تحريك موعد تحديد معدل التضخم، من الأول من يوليو إلى الأول من أبريل، لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم في أول يوليو من كل عام، وتحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35) من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة.

وينص القانون على تعديل نسبة زيادة القسط السنوى المقرر بموجب المادة (111) من القانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي تؤديه وزارة المالية إلى الهيئة من 5.7% إلى 5.9%، بحيث يشمل القسط وزيادته السنوية التكلفة المترتبة على تطبيق الزيادة والفروق المالية المقررة بالمادة الأولى من مشروع القانون.

ويقدر عدد المستفيدين من حكم إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات، بأكثر من مليوني صاحب معاش، حيث يستحق العلاوات الخمس الموظفون الذين خرجوا على المعاش في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2015، وذلك بعدما قررت الحكومة في عام 2006، ضم العلاوات الخمس إلى الأجر الأساسي الخاص بأصحاب المعاشات بعد الخروج في سن المعاش.