سعر الدولار اليوم 3- 1- 2021 بجميع البنوك وتوقعات أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه خلال الأيام المقبلة 

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محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري حالة من الإستقرار الملحوظ في العديد من البنوك المصرية، وذلك بالرغم حالة الإقتصاد العالمية التي يشهدها العالم في انتشار فيروس كورونا والذي أودى بحياة الملايين ما بين قتلى ومصابين، وانتشار سلالة جديدة من فيروس كوفيد 19 في عدد من الدول الأوربية وكان مصدرها بريطانيا، ومن لندن انتشرت السلالة الجديدة في أكثر من دولة أوروبية، بل وبدأت هذه السلالة تظهر الآن في دول عربية.

سعر الدولار اليوم 3- 1- 2021 بجميع البنوك المصرية

هذا وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي خلال العام المنتهي 2020 حالة من التقلبات ما بين صعود وهبوط، ووفق بيانات البنك المركزي المصري، فقد تراجعت العملة الخضراء منذ بداية يناير 2020 وحتى 25 فبراير بمقدار 47 قرش، لكنه ومع بداية جائحة فيروس كورونا، بدأ سعر الدولار الأمريكي يرتفع مقابل الجنيه المصري، ليسجل زيادة قدرها 60 قرش منذ نهاية فبراير وحتى 17 يونيو 2020، وسجل سعر الورقة الخضراء في ذلك الوقت 16.128 جنيه، وبعد منتصف يونيو وحتى نوفمبر 2020 بدأ سعر العملة الخضراء في مصر يتراجع منذ جديد، لتفقد نحو 52 قرش من قيمتها وتسجل 15.607 جنيه للشراء، وخلال الشهر الأخير من االعام المنتهي “ديسمبر” بدأ الدولار الأمريكي في الإرتفاع قليلاً، وذلك كما في الرسم البياني السابق.

وننشر لمتابعي مصر فايف سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

شراء ١٥٫٦٦٤٣ جم

بيع ١٥٫٧٩٩٨ جم

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

شراء ١٥٫٦٥ جم

بيع ١٥٫٧٥ جم

سعر الدولار في بنك إسكندرية

شراء ١٥٫٦٦ جم

بيع ١٥٫٧٦ جم

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

شراء ١٥٫٦٩ جم

بيع ١٥٫٧٩ جم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

شراء ١٥٫٦٩ جم

بيع ١٥٫٧٩ جم

سعر الدولار في المصرف المتحد

شراء ١٥٫٦٧ جم

بيع ١٥٫٧٧ جم

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

شراء ١٥٫٦٨ جم

بيع ١٥٫٧٨ جم

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

شراء ١٥٫٦٩ جم

بيع ١٥٫٧٩ جم

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية

شراء ١٥٫٦٩ جم

بيع ١٥٫٧٩ جم

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

شراء ١٥٫٥٩ جم

بيع ١٥٫٦٩ جم

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي اليوناني بمصر

شراء ١٥٫٦٨ جم

بيع ١٥٫٧٨ جم

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

شراء ١٥٫٦٩ جم

بيع ١٥٫٧٩ جم

سعر الدولار في بنك عودة

شراء ١٥٫٦٩ جم

بيع ١٥٫٧٩ جم

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سعر الدولار اليوم وتوقعات أسعار العملة الأمريكية أمام الجنيه

وبعدما نشرنا لمتابعينا سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، ننشر توقعات الخبراء لأسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال الفترة.

يتوقع الخبراء ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه خلال الأيام المقبلة، وذلك إذا اتجهت مصر لفرض حظر وإقرار المزيد من القيود على غرار ما تم في الموجة الأولى من فيروس كورونا، حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي نحو 60 قرش خلال الفترة ما بين نهاية نهاية فبراير 2020 وحتى يونيو من نفس العام، أما إذا ظلت الأوضاع مستقرة فسوف تشهد العملة الخضراء حالة من الإستقرار الملحوظ مع هبوط أو صعود طفيف في الأسعار.

سعر الدولار اليوم وعدم تأثر العملة الأمريكية بتبعات كورونا

هذا ووفق تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي، فإن تحسن حالة الإقتصاد المصري وتطوير القطاع المصرفي أدى إلى استيعاب التبعات الناتجة عن فيروس كورونا، وانخفضت المخاطر في السوق المصرفي، ولم يحدث تكون لمخاطر نظامية خاص بتقلبات رؤوس أموال أجنبية، الأملا الذي عزز استقرار النظام المالي في مصر.

هذا وسوف تجدون من خلال هذه الصفحة تحديث مستمر لـ سعر الدولار اليوم في مصر بكافة البنوك المصرية، وذلك استمراراً للخدمات التي يقدمها مصر فايف لمتابعيه وقراءه في مصر والوطن العربي.

كيف استطاع البنك المركزي القضاء على أسعار الدولار في السوق السوداء

وفي سياق متصل ونتيجة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري منذ تحرير سعر الصرف للعملة المصرية أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، تم القضاء بشكل كامل على السوق السوداء، فقبل تحرير سعر الصرف كان المصريون يبحثون عن أسعار الدولار في السوق السوداء، وسعر الدولار في البنوك المصرية، وغالباً كان سعر الدولار بالسوق الموازية أكبر من سعره في البنوك المصرية.

لكن استطاع محافظ البنك المركزي أن يعيد ثقة المصريين مرة أخرى في البنوك المصرية، وأصبح التعامل الآن من خلال البنوك فقط، أو شركات الصرافة والتي يكون فيها أسعار العملة الأمريكية هو نفس أسعارها في البنوك دون أي اختلاف، مع وجود رقابة مشددة على شركات الصرافة ووجود مندوب من البنوك داخل هذه الشركات، ومعاقبة المخالفين.