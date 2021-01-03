فطارك صحي وبوصفة جديدة وبسيطة من مطبخك

يبحث الكثير عن وصفات جديدة وخفيفة لتتناسب مع لوجبة الفطور، وكذلك لن تخرج عن الإطار الصحي للحفاظ على الروتين الغذائي الصحي.

دوت الخليج يقدم لك وصفة جديدة لفطور صحي وبمكونات بسيطة وفي منزلك، لتجديد مائدة الفطور وإبهار أسرتك عن طريق البيض بالرومي المدخن.

مقادير الوصفة

4 بيضات

بصل أخصر

رومي مدخن

ملح وفلفل أسود

جبن موتزاريلا

طريقة تحضير البيض بالرومي المدخن

1- يتم خفق البيض بعد إضافة الملح والفلفل الأسود جيدًا.

2- ضع القليل من الزيت في المقلاة، ومن ثم اسكب البيض.

3- اترك البيض على نار هادئة حتى بداية النضج.

4- قبل الدخول على النضج يمكنك إضافة الجبن، ومن ثم شريحة الرومي المدخن.

5- وبعدها يتم "اسكرول" البيض وتغطيته لثوان.

6- يمكنك استخدام البصل الأخضر لتزين طبقك.