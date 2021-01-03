تجهيز الفطور- ارشيفية
يبحث الكثير عن وصفات جديدة وخفيفة لتتناسب مع لوجبة الفطور، وكذلك لن تخرج عن الإطار الصحي للحفاظ على الروتين الغذائي الصحي.
مقادير الوصفة
4 بيضات
بصل أخصر
رومي مدخن
ملح وفلفل أسود
جبن موتزاريلا
طريقة تحضير البيض بالرومي المدخن
1- يتم خفق البيض بعد إضافة الملح والفلفل الأسود جيدًا.
2- ضع القليل من الزيت في المقلاة، ومن ثم اسكب البيض.
3- اترك البيض على نار هادئة حتى بداية النضج.
4- قبل الدخول على النضج يمكنك إضافة الجبن، ومن ثم شريحة الرومي المدخن.
5- وبعدها يتم "اسكرول" البيض وتغطيته لثوان.
6- يمكنك استخدام البصل الأخضر لتزين طبقك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فطارك صحي وبوصفة جديدة وبسيطة من مطبخك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.