غرامة الـ50 جنيه لعدم إرتداء الكمامة تدخل حيز التطبيق وانتشار حكومي للتحرير

بدأت الأجهزة التنفيذية علي مستوي محافظات الجمهورية اليوم الأحد، تطبيق الغرامات الفورية علي مخالفي تدابير كورونا التى أقرها مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفي مدبولي وعلي رأسها مخالفة إرتداء الكمامة، بأن يتم تحرير مخالفة 50جنية بشكل فوري.

غرامة الـ50 جنيه لعدم إرتداء الكمامة

تحرير 50 جنيها لعدم إرتداء الكمامة من ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة أزمة كورونا الثانية، بسبب صعوبة تطبيق غرامة الـ4آلاف جنية، حيث أكد مجلس الوزراء علي أنه لا تهاون في تطبيق هذه الغرامة حرصا علي صحة وسلامة المواطنين، وردعا للمخالفين والغير ملتزمين بتدابير الحكومة لفيروس كورنا الي تتزايد إًصاباته بشكل متزايد وخاصة في مناطق الزحام والتجمعات من قبل المواطنين الغير ملتزمين بإرتداء الكمامة.

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مجلس الوزراء أكد أيضا علي أنه لا تهاون مع أي منشأة علي مستوي الجمهورية تتهاون في تدابير مواجهة كورونا، وأنه سيتم تحرير الغرامة والغلق بشكل مباشر لهذه المنشأة فى حالة التراخي، فيما أصدر وزير العدل قرارات بمنح الضبطية القضائية لتطبيق قرارات الحكومة بتحيرر الغرامات الفورية وعلي رأسها غرامة الـ50 جنيها لعدم إرداء الكمامة.

مجلس النواب وغرامة الـ50 جنية لعدم إرتداء الكمامة

وعلي مستوي مجلس النواب تحدث العديد من الأعضاء بشأن أهمية الإلتزام بتدابير كورونا وأن المسؤولية كبيرة علي المواطن للحفاظ علي صحته بجانب ما تقوم به الحكومة من جهود وتدبير، حيث الإلتزام بالكمامة وتحقيق التباعد الإجتماعي ، وأيضا استخدام المطهرات، سيكون السبيل الوحيد للنجاه من الإصابة.

وزارة الصحة أعلنت مساء أمس خروج 654 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 113480 حالة حتى اليوم، فيما تم تسجيل 1407 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، مع وفاة 54 حالة جديدة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ومواصلة جهود كورونا

الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أيضا وجه الحكومة بالعمل علي المفاضلة بين أفضل اللقاحات العالمية التى تم الإعلان عنها لاسترادها فى مصر واستخدامها للعلاج، مع أن يتم عمل مراكز توزيع لقاحات علي كافة الجمهورية وتدخل صندوق دوت الخليج للمساندة فى توفير وتوزيع هذه اللقاحات بالتنسيق مع المستفيات حرصا علي صحة وسلامة المواطنين.