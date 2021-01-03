حالة الطقس اليوم الأحد 3-1-2021.. تعرف على درجات الحرارة وتحذيرات الأرصاد

حالة الطقس اليوم الأحد 3-1-2021، يبحث العديد من المواطنين بشكل دائم عن قائمة درجات الحرارة المتوقعة، وخاصة خلال فصل الشتاء تجنبًا لسوء الأحوال الجوية التي يمكن أن تضرب عدد من المحافظات.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأحد، أن يتميز الطقس بالدفئ على القاهرة والوجه البحري، إلا ان الشبورة المائية تظهر على معظم المناطق سواء في الصباح الباكر أو خلال آخر الساعات المتأخرة في اليوم، لذا ينصح العديد بتوخي الحذر أثناء القيادة.

كما تشير هيئة الأرصاد، إلى أنه يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد يسود فيه طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة .