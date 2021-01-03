أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن عدم احتساب ركلة جزاء لإنبي أمام الزمالك

فجرالإعلامي أحمد شوبير، مقدم البرامج الرياضية، ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق، مفاجأة بشأن ركلة الجزاء التي لم تحتسب لفريق إنبي أمس، في المواجهة التي جمعت بينه وبين فريق الزمالك.

وأكد أحمد شوبير أنه علم من مصادر موثوقة أن محمد الصباحي ليس له ذنب في عدم احتساب ركلة الجزاء لإنبي، والتي شهد الجميع بصحتها، ولكن حكم الفيديو هو الذي تسبب في عدم احتسابها.

ركلة جزاء إنبي



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم: "لقد علمت رواية صحيحة بنسبة 100%، مفادها أن في اللحظة التي سقط فيها لاعب إنبي في منطقة الجزاء، تحدث محمد الصباحي لحكم الفيديو، لكي يراجع له اللقطة".

وأكمل: "حكم الفيديو هو الذي لم يبلغ الحكم بمراجعة اللعبة، وأبلغه بأن يستمر اللعب".

وأكد شوبير أنه قد علم تلك الرواية من أحد المقربين بشدة من حكم المباراة محمد الصباحي.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك



مع العلم أن طاقم تحكيم مباراة إنبي والزمالك جاء كالآتي:

محمد الصباحي (حكم ساحة)

يوسف البساطي (مساعد أول)

أحمد توفيق (مساعد ثاني)

محمد الشرقاوي (حكم رابع)

صبحي العمراوي (حكم فيديو)

أحمد عبدالله (حكم فيديو مساعد)

نتيجة مباراة إنبي والزمالك



فاز فريق الزمالك بالأمس على فريق إنبي، بنتيجة هدفين لهدف، في مباراة جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

سجل المغربي أشرف بن شرقي الهدف الأول في المباراة بالدقيقة التاسعة، من ركلة جزاء تحصل عليها المغربي، من التونسي زياد بوغطاس لاعب إنبي.

وفي الدقيقة الرابعة والأربعين، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، سجل الزمالك الثاني بعد كرة مقوسة رائعة من أحمد سيد زيزو من الطرف الأيمن على رأس يوسف أوباما الذي سددها رائعة داخل شباك محمود جاد حارس مرمى إنبي.

حاول نادي إنبي والزمالك، لتسجيل المزيد من الأهداف، وكان كل منهما قريب من التسجيل، ولكن لم يسجل إلا هدف وحيد آخر لإنبي في الدقيقة 68، بعد كرة مقوسة رائعة عن طريق صلاح ريكو من الطرف الأيسر على رأس رامي صبري الذي سددها رائعة سكنت شباك مرمى الزمالك، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 لصالح الفارس الأبيض.