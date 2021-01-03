ترقب برلماني لدعوة الرئيس السيسي لمجلس النواب لانطلاقة الفصل التشريعي الثاني

يترقب الوسط البرلماني والسياسي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوة مجلس النواب لعقد الفصل التشريعي الثاني فى موعد لاحق ليوم 9 يناير حيث ينتهي الفصل التشريعي الأول دستوريًا بواقع الخمس سنوات.

الترقب يأتي فى ظل الأجواء التى يعيشها العالم ومصر فى أزمة كورونا، حيث العديد من التدابير التى تتخذ علي مستوي جميع المحافظات من أجل تخفيف وطأة الإصابات والوفيات من هذا الفيروس اللعين، مع تخفيف حجم العمالة بكافة المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق التباعد الإجتماعي.

مجلس النواب يستعد لانطلاقة الفصل التشريعي

مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال فى فصل التشريعي الأول وبداية من فبراير 2020 كان من مؤسسات الدولة المصرية التى نجحت فى تحقيق المعادلة الصعبة بمواصلة العمل والإنتاج مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق التباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامات، حيث يتم توزيعها علي كل من يرتدد علي أروقة المجلس مع مواصلة مستمرة لاستخدام المطهرات بكافة أرجاء المجلس، وأيضا تخفيف العمالة والعمل وفق التناوب، ومن ثم نجح فى القيام بدوره تشريعا وإصدارا العديد من التشريعات وأيضا مساندة الحكومة فى القيام بدورها لمواجهة الأزمة حيث كانت اللجان النوعية تقدم رؤي وتنقل إشكاليات المواطن للحكومة.

موانع الأون لاين لجلسات البرلمان

دعوة انعقاد المجلس المنتظرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، طرحت العديد من التساؤلات بشأن أمكانية عقد الجلسة الافتتاحية له عن بعد وأن يقوم النواب بأداء اليمين الدستورية أون لاين، وهو الأمر الذي عقب عليه المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، بأن هذا الأمر له موانع قانونية ودستورية، ولكن سيتم دراسة كافة البدائل لتحقيق التباعد الإجتماعي والإلتزام بتدابير كورونا.

المستشار محمود فوزي أكد علي أن رئيس الجمهورية وفق الدستور هو من يستقل بموعد تاريخ ويوم دعوة المجلس للانعقاد، وأن الأمانة العامة مستعدة لدعوة الانعقاد أيضا وفق الدستور، فيما تشهد أروقة المجلس خلال الأيام الجارية جهود متواصلة لتهيئة المجلس للانعقاد الجديد بعد ان تم استقبال النواب الجدد علي مدار الفترة الماضية حيث تسليم الحقائب النيابية وكارنيهات العضوية.

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