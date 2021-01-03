إدارة المرور تغلق محور 26 يوليو في الاتجاهين بسبب الشبورة الكثيفة

أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، محور 26 يوليو فى الاتجاهين لوجود شبورة كثيفة منعا لوقوع أى حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية. وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم. وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.

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