أسعار الذهب اليوم 3- 1- 2021 وتوقعات سعر الذهب في مصر خلال الأيام القادمة

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محمد سياف - ابو ظبي - شهدت أسعار الذهب اليوم تحركات جديدة لكنها طفيفة مقارنةً بالأيام الماضية ، وتأتي هذه التحركات في سعر الذهب اليوم بعد استقرار ملحوظ خلال الفترة الأخيرة من العام المنتهي 2020، وذلك نتيجة استقرار وثبات أسعار أوقية الذهب ببورصة المعادن العالمية.

أسعار الذهب اليوم 3- 1- 2021

ومقارنةً بالفترة الماضية في ظل انتشار الموجة الأولى من فيروس كورونا خلال العام الماضي، فإن أسعار الذهب في مصر تشهد هذه الأيام ثباتاً بعد الإرتفاعات التي حققتها في ظل الإغلاق الجزئي عام 2020 واتخاذ إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار وباء فيروس كورونا.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأحد 3- 1- 2021 على النحو التالي

أسعار الذهب عيار 24 من 943 إلى 945 جنيه مصري للجرام

أسعار الذهب عيار 22 من 864 إلى 866 جنيه للجرام.

أسعار الذهب عيار 21 من 825 إلى 827 جنيه للجرام.

أسعار الذهب عيار 18 من 707 إلى 709 جنيه للجرام.

أسعار الذهب عيار 14 من 550 إلى 551 جنيه للجرام.

أسعارالذهب عيار 12 من 471 إلى 473 جنيه للجرام.

سعر الأوقية من 29,323 إلى 29,394 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 6,600 إلى 6,616 جنيه.

سعر كيلو الذهب من 942,857 إلى 945,143 جنيه.

ويمكنكم متابعة الأسعار بشكل لحظي من خلال هذا الرابط.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة

هناك توقعات تفيد بأن سعر الذهب عالمياً وفي مصر سوف يشهد تحركات أخرى وارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار جائحة كورونا وزيادة الإصابات عالمياً ومحلياً،وخاصةً بعد ظهور سلالات جديدة، الأمر الذي سينتج عنه عدم وجود لقاحات في الوقت الحالي لتلك السلالات، الأمر الذي سيزيد من الإستثمار في المعدن الأصفر مما سيرفع أسعاره، لأن الذهب هو الملاذ الآمن للمستثمرين في ظل الأزمات المحلية والدولية.

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كما أن التخوفات من اضطرار الحكومات للإغلاق مع وجود تزايد مستمر لإصابات كورونا، سيؤثر بشكل سلبي على أسعار المعدن الأصفر، وكان سكرتير شعبة الذهب نادي نجين قد توقع في وقت سابق إقبال البعض على شراء الذهب كهدايا، الأمر الذي سيساهم في رواجه واستمرار صعوده.