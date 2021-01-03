انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر أسطوانة البوتاجاز اليوم “بيان رسمي” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن سعر أسطوانة البوتاجاز اليوم، مؤكداً أن الأسعار كما هي ولم يحدث عليها أي تغيرات، كما نفي المجلس الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز.

سعر أسطوانة البوتاجاز اليوم

ووفق البيان الرسمي، فإنه قد انتشرت شائعات تفيد بارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز بعد وجود نقص في الكميات المعروضة، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة البترول، والتي نفت بدورها كل هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعارها، كما أنه لا يوجد أي نقص في المكميات المعروضة.

وأوضحت وزارة البترول أن سعر أسطوانة البوتاجاز اليوم هو السعر الرسمي المعلن، وهو 65 جنيه للأنبوبة الواحدة، وأشارت إلى وجود وفرة في الكميات المعروضة بالأسواق، ويتم طرح ما يقرب من مليون و200 ألف أسطوانة بوتاجاز في اليوم، وأشارت إلى وجود حملات تفتيشية على جميع الأسواق لمنع أي تلاعب في الأسعار.

اقرأ أيضاً

سعر الدولار اليوم في مصر وتوقعات الأسعار في الأيام المقبلة

أسعر الذهب اليوم في مصر وتوقعات الأسعار في الأيام القادمة

رسميًا.. إجازات استثنائية للموظفة الحامل والتي تعول أطفال و3 أيام إجازة أسبوعي

وأشارت وزارة البترول إلى وجود زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى، نتيجة زيادة الوحدات السكنية وتوصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 11 مليون و500 ألف وحدة على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، وناشدة البترول المواطنين بتحري الدقه في نشر الأخبار والتواصل مع الوزارة مباشرةً حال وجود أي استفسارات.