التعليم: لا ذهاب للطلاب للمدارس والمنصات الإلكترونية توفر جميع الدروس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب خلال تلك الفترة حتى 15 يناير الجارى لن يذهبوا إلى المدارس لأى سبب وسوف يستكمل الطلاب مناهجهم من المنزل عبر المنصات والقنوات التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المناهج لجميع الصفوف الدراسية متوفرة على المنصات وعبر القنوات التعليمية بشكل مجان ومتاحة لجميع الطلاب سواء فى المدارس الخاصة أو المدارس الحكومية.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون أجازة نصف العام الدراسي من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبل، كما وجه باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارا من الثانى من يناير الجارى.

وكانت الحكومة، أكدت أنه فى إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذى تقدمت به كل من وزارتى التعليم العالى والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي2020/ 2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التى كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.